В числе пяти вопросов, которые президент Украины Владимир Зеленский хочет задать украинцам 25 октября в ходе выборов в местные органы власти, может быть вопрос о легализации марихуаны, сообщают украинские СМИ 13 октября

Как пишет интернет-издание «Зеркало недели» со ссылкой на свой источник в Офисе президента, идея опроса давно витала в кабинетах власти.

Однако с учетом того, что президентская партия «Слуга народа» потеряла поддержку у старшего и среднего поколения, но все еще популярна у молодежи, опрос решили сделать более близким и понятным юным украинцам, чтобы привлечь их на голосование.

«Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса», — цитирует издание своего информатора.

Позднее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию «Страна.ua» не исключил, что вопрос легализации марихуаны будет представлен в опросе

«А почему нет? Новые времена же. Вопросы могут быть любыми. Потому что это опрос. Это попытка внедрить новую процедуру», — приводит издание слова чиновника.

По пути Кравчука. Зачем Зеленскому опрос украинцев © CC0, Pixabay Владимир Зеленский решил видоизменить выборы в местные органы власти, дополнив их голосованием по ряду важных, по его словам, вопросов.

Как сообщалось,это вопросы, которые украинцы «обсуждают на улице, на кухне и в интернете».

В то же время уточняется, что среди вопросов «не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».