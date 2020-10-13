Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины с августа 2019 года

Родился 23 мая 1979 года в Сочи, Российская Федерация. По национальности грузин.

Жил в Гаграх, во время войны в Абхазии в 1992 году переехал с семьей в украинский Николаев. Окончил здесь школу.

Изучал экономику в Европейском университете.

Соучредитель нескольких IT-компаний.

Соучредитель нескольких IT-компаний, в том числе Template Monster и Weblium. Для работы в IT взял псевдоним Давид Браун.

Активный волонтер с 2014 года.

Арахамия: Украине нужны опытные управленцы, а не «новые лица» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Основал волонтёрскую организацию «Народный проект», которая помогает украинским военным в Донбассе.

За волонтерскую деятельность награжден президентом Петром Порошенко орденом «За заслуги» III степени.

В феврале 2015 года получил паспорт гражданина Украины.

Возглавил Временную следственную комиссию парламента по расследованию пожаров (взрывов) на складах боеприпасов с 2014 по 2018 год в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.).

Секретарь Национального инвестиционного совета.

С 29 августа 2019 года — депутат Верховной Рады 9-го созыва. Глава фракции партии «Слуга народа».

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Глава подкомитета по вопросам надзора за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.

Руководитель депутатской группы парламента по межпарламентским связям с США.

Дважды был женат, имеет шесть детей.