Родился 23 мая 1979 года в Сочи, Российская Федерация. По национальности грузин.
Жил в Гаграх, во время войны в Абхазии в 1992 году переехал с семьей в украинский Николаев. Окончил здесь школу.
Изучал экономику в Европейском университете.
Соучредитель нескольких IT-компаний, в том числе Template Monster и Weblium. Для работы в IT взял псевдоним Давид Браун.
Активный волонтер с 2014 года.
В 2014 году вначале стал советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтерской деятельности. Затем был назначен советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины.
Основал волонтёрскую организацию «Народный проект», которая помогает украинским военным в Донбассе.
За волонтерскую деятельность награжден президентом Петром Порошенко орденом «За заслуги» III степени.
В феврале 2015 года получил паспорт гражданина Украины.
Возглавил Временную следственную комиссию парламента по расследованию пожаров (взрывов) на складах боеприпасов с 2014 по 2018 год в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.).
Секретарь Национального инвестиционного совета.
С 29 августа 2019 года — депутат Верховной Рады 9-го созыва. Глава фракции партии «Слуга народа».
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Глава подкомитета по вопросам надзора за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.
Руководитель депутатской группы парламента по межпарламентским связям с США.
Дважды был женат, имеет шесть детей.