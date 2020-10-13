По его словам, Запад — и ЕС, и США — поддерживают лидера прозападных либеральных сил, экс-премьера Молдавии Майю Санду.
«Но [президент Игорь] Додон за время своего правления тоже сделал немало для укрепления молдавско-российских связей. Он сумел убедить значительную часть своих сограждан, что Россия — не враг Молдовы, а ее главный инвестор. К тому же все это на фоне того, что Запад не помог Молдове во время пандемии», — отметил Рар.
Таким образом, он не исключает сценария майдана, в результате которого прозападные силы захотят взять реванш у Додона, но считает, что Молдавия справится со своими проблемами собственными силами.
Президентских выборы в Молдавии состоятся 1 ноября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.