В Молдавии не исключен сценарий майдана в результате президентских выборов, но Кишинев самостоятельно справится со своими проблемами. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

Антон Розенвайн: Киргизия важна для США геополитически, а следующий политический взрыв будет в Молдавии © kp.ru экс-премьера Молдавии Майю Санду.

«Но [президент Игорь] Додон за время своего правления тоже сделал немало для укрепления молдавско-российских связей. Он сумел убедить значительную часть своих сограждан, что Россия — не враг Молдовы, а ее главный инвестор. К тому же все это на фоне того, что Запад не помог Молдове во время пандемии», — отметил Рар.

Таким образом, он не исключает сценария майдана, в результате которого прозападные силы захотят взять реванш у Додона, но считает, что Молдавия справится со своими проблемами собственными силами.

Президентских выборы в Молдавии состоятся 1 ноября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.