Во время визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский провел тайную встречу с новым главой британской спецслужбы МИ-6 Ричардом Муром, сообщил 12 октября УНИАН со ссылкой на источники в окружении украинского лидера

«На Западе восходит священный Бог природы»: Зеленский открыл Британию © пресс-служба президента Украины Иван Баканов.

Источники отдельно отметили, что глава британской разведки практически никогда не встречается с руководителями иностранных государств.

Утверждается, что в ходе встречи обсуждалась ситуация с антикоррупционными органами на Украине, ситуация на востоке и действия России, а также окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.

Визит украинского президента в Великобританию состоялся 7-8 октября. Зеленский провел встречи с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. Кроме того, Британия и Украина подписали двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.