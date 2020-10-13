На встрече с украинской стороны также присутствовал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.
Источники отдельно отметили, что глава британской разведки практически никогда не встречается с руководителями иностранных государств.
Утверждается, что в ходе встречи обсуждалась ситуация с антикоррупционными органами на Украине, ситуация на востоке и действия России, а также окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.
Визит украинского президента в Великобританию состоялся 7-8 октября. Зеленский провел встречи с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. Кроме того, Британия и Украина подписали двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.