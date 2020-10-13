Группа школьников устроила погром в киевском трамвае. Об этом 12 октября сообщило агентство BigKyiv

Познер рассказал, какое жесткое наказание заставит россиян носить маски © Facebook, Познер Online начался из-за отказа подростков надеть маски в общественном транспорте.

Конфликт превратился в акт вандализма: подростки начали бить кондуктора и выбивать окна в вагоне. Пассажира, который также просил подростков надеть маски, они покусали и, как утверждается очевидцами, пытались задушить.

Это уже не первый подобный случай на Украине. В Харькове разъяренные транспортным коллапсом пассажиры атаковали трамваи. В одном из трамваев пассажиры разбили лобовое стекло из-за недовольства ограничением по количеству людей в салоне. Кроме того, нападать на водителей трамваев и троллейбусов из-за транспортного коллапса в городе начали жители Одессы. За день горожане 78 раз блокировали движение на дорогах. Зафиксированы случаи, когда водителям угрожали ножом или выбивали стекла в транспорте.