Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году и Brexit нанесли серьезный удар по позициям Евросоюза. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

Мир или война? Полонизация политики ЕС © AP, Martin Meissner

«Первый шок — это приход к власти Трампа, который дал понять, что Америка будет следовать своим эгоистическим путем, а от европейцев требуется только послушание. Для Европы это шок, так как европейцы думали, что вместе с Америкой они выстроят общее политическое, экономическое, культурное, информационное пространство… Второй шок — это Brexit. Никто не ожидал, даже часть британских элит, что такая большая страна как Британия покинет ЕС. В Европе никто не хочет этого признавать, но это крупнейший провал Евросоюза», — заявил Рар.

Третьим ударом, по его словам, стало то, что Турция распрощалась с идеей вступить в Евросоюз и стоит на пороге выхода из НАТО.

Четвертый «шок» — не сработавшие в 2014 году санкции против России. Сегодня все понимают, что новые санкции будут бить в первую очередь по самим западным фирмам, отметил политолог.

В связи с этим, по словам Рара, Европа сейчас ослаблена, и для стратегий по «сдерживанию России» у нее сил нет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.