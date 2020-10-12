Польский президент едет на Украину
Польский президент едет на Украину
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«Сегодняшний визит к нашему соседу, в Украину, особенно важен. В период пандемии много секторов экономики зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений», — написал глава польского государства.

По его словам, связи между Польшей и Украиной очень крепки, и руководства обеих стран совместно работают ради еще большего их упрочения.

Ранее сообщалось, что визит Дуды начнется вечером 11 октября с посещения польской части Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в честь 80-й годовщины Катынского преступления. Кроме того, польский президент поставил символическую корзину с колосками пшеницы у памятника жертвам голодомора и зажег свечу у креста «героям Небесной сотни».

В понедельник, 12 октября, Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Во вторник, 13 октября, Зеленский и Дуда отправятся в Одессу, где примут участие в работе украинско-польского экономического форума. В присутствии президентов должно быть подписано два соглашения — о доступе польской государственной нефтегазовой компании PGNiG к приватизации в энергетическом и газовом секторах Украины, а также о сотрудничестве между портами в Одессе и Гданьске.