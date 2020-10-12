Президент Польши Анджей Дуда прибыл с трехдневным визитом на Украину. Он сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте 11 октября

Польский президент едет на Украину © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

По его словам, связи между Польшей и Украиной очень крепки, и руководства обеих стран совместно работают ради еще большего их упрочения.

Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA🇺🇦 особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між 🇵🇱 та 🇺🇦 дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Ранее сообщалось, что визит Дуды начнется вечером 11 октября с посещения польской части Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в честь 80-й годовщины Катынского преступления. Кроме того, польский президент поставил символическую корзину с колосками пшеницы у памятника жертвам голодомора и зажег свечу у креста «героям Небесной сотни».

Правда і пам'ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу.#ZbrodniaKatyńska. pic.twitter.com/3hXBHsaf37 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

В понедельник, 12 октября, Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Во вторник, 13 октября, Зеленский и Дуда отправятся в Одессу, где примут участие в работе украинско-польского экономического форума. В присутствии президентов должно быть подписано два соглашения — о доступе польской государственной нефтегазовой компании PGNiG к приватизации в энергетическом и газовом секторах Украины, а также о сотрудничестве между портами в Одессе и Гданьске.