Более двух десятков журналистов, освещавших акции протеста, задержаны в различных городах Белоруссии, сообщает РИА Новости 11 октября со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ)

В этот день в стране проходят традиционные несанкционированные акции протеста, самая крупная из них — в Минске.

«На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно — четыре, в Витебске — четыре, в Могилеве — один», — цитирует агентство сообщение БАЖ.

«А нас за что?» Apple разозлила белорусскую оппозицию © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В том числе задержаны корреспонденты Сергей Попов (РИА Новости), Гавриил Григоров и Валерий Степченков (оба — ТАСС).

Все трое освещали акцию протеста в центре Минска, у них в наличии временные аккредитации МИД Белоруссии нового образца.

Также были задержаны журналисты местных сайтов onliner и tut.by, газеты «Народная воля», информагентства «Белапан», польского телеканала «Белсат» и российской газеты «Комсомольская правда».

Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Молодежь, женщины и пенсионеры. Чем продиктован социальный состав белорусских протестов © t.me/radiosvaboda

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.