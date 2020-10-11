В этот день в стране проходят традиционные несанкционированные акции протеста, самая крупная из них — в Минске.
«На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно — четыре, в Витебске — четыре, в Могилеве — один», — цитирует агентство сообщение БАЖ.
Среди задержанных — представители белорусских и иностранных СМИ, в том числе российских.
В том числе задержаны корреспонденты Сергей Попов (РИА Новости), Гавриил Григоров и Валерий Степченков (оба — ТАСС).
Все трое освещали акцию протеста в центре Минска, у них в наличии временные аккредитации МИД Белоруссии нового образца.
Также были задержаны журналисты местных сайтов onliner и tut.by, газеты «Народная воля», информагентства «Белапан», польского телеканала «Белсат» и российской газеты «Комсомольская правда».
Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.
Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.