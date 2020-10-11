«Венецианская комиссия» предоставила Украине ряд рекомендаций по перезагрузке работы Высшего совета правосудия (ВСП), говорится в статье, опубликованной на сайте «Европейская правда» 11 октября

Как отмечается, комиссия опубликовала отчет по проекту закона №3711 президента Владимира Зеленского, предусматривающего существенное расширение полномочий ВСП.

Очистка этого органа — одно из предвыборных обещаний Зеленского и его партии «Слуга народа», отмечает издание.

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Однако президентский законопроект вообще не затрагивает действующий состав ВСП и не содержит никаких упоминаний о его очистке.

Причем сам Высший совет правосудия уверен в своей неприкосновенности и категорически заявляет, что никакой очистки, а тем более с участием иностранцев, вообще не может быть, отмечают журналисты.

«Венецианская комиссия» значительную часть своего заключения посвятила именно этому вопросу. Ее рекомендация однозначна: очистка Высшего совета правосудия обязательна.

«Вопрос добропорядочности членов Высшего совета правосудия является срочным и должен быть решен незамедлительно», — говорится в заключении.

Такое прямое и недипломатичное формулировка не характерно для сдержанного языка выводов Венецианской комиссии.

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Комиссия предоставила ряд рекомендаций относительно того, как изменить ВСП:

— в очистке ВСП должна принять участие независимая от нее комиссия, в состав которой должны входить международные эксперты;

— комиссия рекомендует, кого из членов ВСП увольнять из недобропорядочность, но окончательное решение должно быть за украинским субъектами, имеющими на это право;

— комиссия проверяет будущих кандидатов в ВСП и только те, добропорядочность которых подтвердит комиссия, могут быть назначены на должность.

Рекомендации оказались созвучны с идеями, которые заложены в меморандуме украинских властей с МВФ и ЕС.