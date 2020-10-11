Как отмечается, комиссия опубликовала отчет по проекту закона №3711 президента Владимира Зеленского, предусматривающего существенное расширение полномочий ВСП.
Очистка этого органа — одно из предвыборных обещаний Зеленского и его партии «Слуга народа», отмечает издание.
Более того, это условие получения финансовой помощи, которую Украина обязалась выполнить перед Международным валютным фондом и Евросоюзом.
Однако президентский законопроект вообще не затрагивает действующий состав ВСП и не содержит никаких упоминаний о его очистке.
Причем сам Высший совет правосудия уверен в своей неприкосновенности и категорически заявляет, что никакой очистки, а тем более с участием иностранцев, вообще не может быть, отмечают журналисты.
«Венецианская комиссия» значительную часть своего заключения посвятила именно этому вопросу. Ее рекомендация однозначна: очистка Высшего совета правосудия обязательна.
«Вопрос добропорядочности членов Высшего совета правосудия является срочным и должен быть решен незамедлительно», — говорится в заключении.
Такое прямое и недипломатичное формулировка не характерно для сдержанного языка выводов Венецианской комиссии.
Издание делает вывод, что эксперты Совета Европы прекрасно осознают, что нынешний состав ВРУ является главным защитником коррупции в украинских судах.
Комиссия предоставила ряд рекомендаций относительно того, как изменить ВСП:
— в очистке ВСП должна принять участие независимая от нее комиссия, в состав которой должны входить международные эксперты;
— комиссия рекомендует, кого из членов ВСП увольнять из недобропорядочность, но окончательное решение должно быть за украинским субъектами, имеющими на это право;
— комиссия проверяет будущих кандидатов в ВСП и только те, добропорядочность которых подтвердит комиссия, могут быть назначены на должность.
Рекомендации оказались созвучны с идеями, которые заложены в меморандуме украинских властей с МВФ и ЕС.