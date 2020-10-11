В пятницу, 9 октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломаты приехали по приглашению президента Владимира Путина. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
По итогам консультаций в субботу, 10 октября, в 11:00 по Москве вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших.
Заявление о гуманитарном перемирии в Карабахе приветствовали в Минской группе ОБСЕ и призвали стороны полностью выполнять свои обязательства.
Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.