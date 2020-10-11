Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня, сообщают РИА новости 10 октября

В пятницу, 9 октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломаты приехали по приглашению президента Владимира Путина. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Заявление о гуманитарном перемирии в Карабахе приветствовали в Минской группе ОБСЕ и призвали стороны полностью выполнять свои обязательства.

Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.