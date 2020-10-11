Белоруссия пока не спешит с ответом на предложение крымской власти восстановить прямое транспортное сообщение с полуостровом. Но если это случится, это будет означать фактическое признание Минском российского статуса региона. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии «ПолитНавигатору»

Алексей Дзермант: Чем хуже у Минска отношения с Украиной, тем активнее он будет работать с Донбассом © Facebook, Алексей Дзермант

«Если будет позитивный ответ, то это важный шаг со стороны Белоруссии. Де-факто это будет означать признание Белоруссией Крыма. Если они наладят с ним связи, то тогда они де-факто его признают», — сказал эксперт.

Естественно, указал политолог, что для признания Крыма де-юре белорусская сторона должна будет произнести соответствующие формулировки, но де-факто они признают Крым российским.

Ищенко добавил, что вследствие политического кризиса Белоруссия стала гораздо более зависимой от России, поэтому вполне возможно, что белорусская власть захочет обсудить подобный вариант.