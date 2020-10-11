Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что власти Крыма намерены провести переговоры с правительством Белоруссии об организации прямого железнодорожного и авиационного сообщения.
«Если будет позитивный ответ, то это важный шаг со стороны Белоруссии. Де-факто это будет означать признание Белоруссией Крыма. Если они наладят с ним связи, то тогда они де-факто его признают», — сказал эксперт.
Естественно, указал политолог, что для признания Крыма де-юре белорусская сторона должна будет произнести соответствующие формулировки, но де-факто они признают Крым российским.
Ищенко добавил, что вследствие политического кризиса Белоруссия стала гораздо более зависимой от России, поэтому вполне возможно, что белорусская власть захочет обсудить подобный вариант.