Временно исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет призвал местные власти на две ближайшие недели организовать дистанционное обучение школьников. Об этом он написал в Telegram-канале 10 октября

Шкарлет сообщил, что Минобразования совместно с Минздравом постоянно мониторят ситуацию по распространению коронавирусной болезни, в том числе и в учебных заведениях.

«Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца — найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей… Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща», — написал глава ведомства.

Дети в школу не пойдут. Как СOVID-19 бьёт по системе образования Украины © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что «понимает все вызовы, перед которыми встают руководители учебных заведений, учителя и родители», но главное, по его словам, — не допустить стремительного распространения коронавируса.