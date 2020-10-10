Шкарлет сообщил, что Минобразования совместно с Минздравом постоянно мониторят ситуацию по распространению коронавирусной болезни, в том числе и в учебных заведениях.
«Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца — найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей… Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща», — написал глава ведомства.
Шкарлет призвал местные власти прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО.
Он также отметил, что «понимает все вызовы, перед которыми встают руководители учебных заведений, учителя и родители», но главное, по его словам, — не допустить стремительного распространения коронавируса.