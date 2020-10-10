Различия северных и южных элит в Киргизии - это традиционное деление для республик Центральной Азии. Об этом глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович сказал в интервью изданию Украина.ру

«Север более русифицирован, чем Юг»: Грозин о преимуществах протестов в Киргизии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Для Кыргызстана он (стереотип — ред.) вполне верен. Кроме того, в южной части Кыргызстана проживает множество этнических узбеков, что тоже накладывает отпечаток на местную культуру. Во многом это конфликт между более консервативным и более аграрным Югом, и несколько более экспансивным и несколько более индустриальным Севером», — пояснил Мендкович.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных (северных) партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Президент республики, южанин Сооронбай Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.