Киргизии удастся избежать тяжелых потрясений, если она как можно скорее осуществит транзит власти мирным путем, рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Политаналитик Орлов из Киргизии: в борьбе с вирусом у нас не вышло баланса между кнутом и пряником © Sputnik / Жоомарт Ураимов - Никита, происходящее сейчас в Киргизии: это типичные разборки между «северянами» и «южанами», или ситуация гораздо серьезнее?

— Это типичная «цветная революция». Так было и в 2005, и в 2010 году. Одно из противоречий, которое его вызвало — противоречие между «северянами» и «южанами». Фактически бывшего президента Жээнбекова обвиняли в том, что он слишком сильно предавался непотизму и назначал своих земляков-южан на множество постов.

- А чем отличаются северные и южные элиты с точки зрения способа заработка и интересов?

— Это традиционное отличие для республик Центральной Азии. Фактически в большинстве из них север считается более индустриальным и более городским, юг в большей степени занят сельским хозяйством. Во всяком случае, такой стереотип есть во всех республиках региона, и для Кыргызстана он вполне верен.

Кроме того, в южной части Кыргызстана проживает множество этнических узбеков, что тоже накладывает отпечаток на местную культуру.

Во многом это конфликт между более консервативным и более аграрным югом, и несколько более экспансивным и несколько более индустриальным севером.

- Какие факторы обычно дают преимущества сторонам в этом конфликте?

— Повторюсь, в данном случае этим фактором был президент, который по совершенно понятным причинам назначал на ключевые посты тех, кому он доверял. Учитывая, что он родился, вырос и длительное время работал на юге, у него этих людей было довольно много среди южан. Естественно, что северяне чувствовали себя ущемленными.

Ситуация также усугубилась еще и тем, что до этого президентом был Атамбаев, северянин. И когда в прошлом году произошел откровенный конфликт между ним и Жээнбековым, это доверие кадрам стало особенно важным.

Поэтому вполне понятно, что некий регионалистский уклон при кадровом назначении получил дальнейшее развитие.

Подчеркну, это один из факторов противостояния. Там есть и другие причины. Там был и внешний фактор, там были и социальные проблемы. Так что это комплексное явление.

Андрей Суздальцев: В Киргизии произошла не цветная, а цифровая революция © Владимир Трефилов - Координационный совет оппозиции сейчас призывает подвергнуть люстрации членов партий, которые были депутатами шестого созыва Жогорку Кенеша с запретом занимать государственные должности 10 лет. Насколько сейчас велик риск массовых расправ?

— Во-первых, это призывает один из двух координационных советов оппозиции. Их два. Тот, который призывает, был создан буквально сегодня. Он действительно призывает к люстрации.

Несколько более умеренный подход демонстрирует другой координационный совет. Он не призывает к люстрации. Более того, он говорит, что с формальной точки зрения президент является легитимным, и поэтому важно осуществить транзит власти по закону: назначить через парламент новое правительство, договориться с президентом об отставке, и все это сделать в рамках конституционной процедуры, а не революционной смены власти.

- Получится у них такой относительно легалистский вариант?

— Он возможен. Но сейчас возникли конфликты между новой элитой после переворота. Как я уже сказал, появились два координационных совета оппозиции, назначен премьер-министр, но многие оспаривают легитимность его назначения. Сейчас возник затяжной вакуум власти.

- Национальный банк Киргизии отключил систему платежей SWIFT, чтобы избежать вывода денег из страны. Там действительно критическая ситуация с экономикой?

— Там комплекс причин. Вполне естественно, что пока отсутствует официальная власть, могут быть проблемы с движением капитала. Кроме того, высказывались опасения относительно разграбления банкоматов или чего-то подобного, банковским учреждениям пока было рекомендовано воздержаться от работы.

- Насколько сейчас велик риск межэтнических столкновений киргизов с узбеками или таджиками?

— Если вы имеете в виду возможное повторение событий 2010 года, то пока нет. И я надеюсь, что если быстро и мирно будет завершен транзит власти, то ничего подобного и не последует. Другое дело, что каждый день ситуацию дестабилизируют.

Прошлой ночью в Бишкеке уже были попытки грабежей. С этим пытаются бороться народные дружины, потому что полиция практически парализована. Были нападения на золотодобывающие предприятия, даже были попытки захвата госучреждений и офисов государственных компаний.

Так что лучше не затягивать с транзитом власти. Важно его как можно быстрее закончить и начать нормальную жизнь.

- Нужно ли сейчас России в связи с этими событиями готовиться к чему-то чрезвычайно опасному?

Андрей Грозин: Россия совершит ошибку, если поддержит одну из сторон конфликта в Киргизии © РИА Новости, Александр Натрускин

- Можно ли вообще вывести Киргизию из политического и экономического тупика, в котором она пребывает все последние годы?

— Сделать-то можно. Но низкое качество госаппарата и очень большие недостатки политической элиты как раз создали текущие проблемы.

Необходима легализация экономики. Необходима борьба с контрабандой и повышение собираемости налогов. Необходимо совершенствование работы банковского сектора.

Там есть масса задач, которые я неоднократно поднимал в кыргызстанской прессе и в рамках экспертных совещаний. Но, к сожалению, власть не бралась за такие комплексные задачи.