Из-за вспыхнувших в столице беспорядков после проведенных 4 октября парламентских выборов президент Киргизии Сооронбай Жээнебков ввел режим чрезвычайного положения с 9 по 21 октября.
Как завило МВД республики, указ президента вступит в силу с 10 октября.
В центре Бишкека произошла стычка между сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и бывшим депутатом Садыром Жапаровым, котрый выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра. По автомобилю Атамбаев сделали несколько выстрелов, политик не пострадал.
Ранее Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и правительства страны.