Вблизи столицы Киргизии Бишкека появилась военная техника. Об этом вечером 9 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев

Андрей Серенко: Встряска политических элит Киргизии по-своему выгодна России © предоставлено Андреем Серенко Сооронбай Жээнебков ввел режим чрезвычайного положения с 9 по 21 октября.

Как завило МВД республики, указ президента вступит в силу с 10 октября.

В центре Бишкека произошла стычка между сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и бывшим депутатом Садыром Жапаровым, котрый выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра. По автомобилю Атамбаев сделали несколько выстрелов, политик не пострадал.

Ранее Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и правительства страны.