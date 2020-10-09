Президент Украины Владимир Зеленский начал исправлять ошибку «перегиба» в сторону Запада путем увольнения ряда прозападных деятелей. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Гендиректор «Укроборонпрома» Абромавичус подал заявление об увольнении еще месяц назад – Найем © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Айвараса Абромавичуса.

«В прошлом году у Зеленского был слишком серьезный перегиб в сторону именно этих прозападных глобальных структур. Эту ошибку он начал исправлять в феврале-марте и сейчас он выходит на какие-то более или менее вменяемые балансы, причем с серьезными преференциями для представителей национального бизнеса и национального капитала», — сказал Бондаренко.

Поэтому, по его словам, это «чудо», что Абромавичуса не уволили еще в феврале-марте, особенно учитывая то, что никаких положительных результатов его деятельность на посту руководителя оборонной структуры Украине не принесла.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.