Ранее Зеленский уволил главу «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса.
«В прошлом году у Зеленского был слишком серьезный перегиб в сторону именно этих прозападных глобальных структур. Эту ошибку он начал исправлять в феврале-марте и сейчас он выходит на какие-то более или менее вменяемые балансы, причем с серьезными преференциями для представителей национального бизнеса и национального капитала», — сказал Бондаренко.
Поэтому, по его словам, это «чудо», что Абромавичуса не уволили еще в феврале-марте, особенно учитывая то, что никаких положительных результатов его деятельность на посту руководителя оборонной структуры Украине не принесла.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.