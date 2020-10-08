Призыв подорвать экономику родной страны мог сделать либо предатель, либо психически больной человек. Об этом рассказал и. о руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в комментарии «Федеральному агентству новостей»

Болкунец объяснил, почему Цепкало призывает разрушить белорусскую экономику © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Марии Колесниковой, которая сейчас содержится под арестом. В нем она призывает граждан отказываться от покупки товаров, произведенных на государственных предприятиях, чтобы не поддерживать «власть», а также предпринимателей, лояльно относящихся к законному руководству страны.

Эксперт отметил, что теоретически призывы Колесниковой могут попасть под статью уголовного кодекса: хотя она не призывает напрямую убивать представителей власти, она требует разрушить экономическую систему страны, что практически то же самое.

«Имея хорошее представление о политической биографии Колесниковой (жила и училась в Германии-ред.), я убежден, если белорусская экономика (а вместе с ней и вся страна) исчезнет, этой госпоже будет ни холодно ни жарко. Она классический «человек мира», о котором очень давно в фильме «Александр Невский» было сказано «где лег спать — там и родина!»», — категоричен Межевич.

Специалист добавил, что хотя он имеет экономическое образование и профессионально занимается Белоруссией, он воздерживается от таких однозначных выводов относительно банковской системы страны, однако флейтистка Колесникова позволяет себе подобные высказывания, не задумываясь о последствиях.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.