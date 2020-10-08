В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент оказался расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, по стране прокатилась волна грабежей и рейдерских захватов.
«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», — цитирует агентство Суваналиев.
По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.
«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям», — отметил собеседник агентства.
Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной, политические партии не могут договориться.