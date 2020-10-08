Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно, сообщает «Интерфакс» 8 октября со ссылкой на заместителя главы Совета безопасности страны Омурбека Суваналиева

В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент оказался расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, по стране прокатилась волна грабежей и рейдерских захватов.

«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», — цитирует агентство Суваналиев.

Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям», — отметил собеседник агентства.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной, политические партии не могут договориться.