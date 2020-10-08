Число пострадавших в результате беспорядков в Киргизии возросло до 1002. Об этом в четверг, 8 октября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики

Ранее ведомство сообщало о 911 пострадавших и одном погибшем.

«Число пострадавших на настоящий момент составляет 1002 человека, один человек скончался», — рассказали в Минздраве.

Экономика Киргизии в шоке. Протесты напугали банкиров страны © REUTERS, Vladimir Pirogov

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.