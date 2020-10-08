Ранее ведомство сообщало о 911 пострадавших и одном погибшем.
«Число пострадавших на настоящий момент составляет 1002 человека, один человек скончался», — рассказали в Минздраве.
Из общего числа пострадавших 797 после первой помощи отправлены лечиться амбулаторно, 204 госпитализированы с травмами.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.