Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского

Кредит в обмен на независимость. Новый меморандум Евросоюза и Украины © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в Великобритании, министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сферах», — говорится в материале пресс-службы.

Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной сфере. Вместе с тем в нем идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.

«Реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии», — сказал министр обороны Украины Андрей Таран.

В августе ВМФ Великобритании анонсировал проведение совместных морских учений с флотом Украины в акватории Черного моря. Отмечалось, что решение было принято по итогам переговоров глав минобороны обеих стран, а также главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. По словам Уоллеса, учения должны укрепить отношения двух стран в сфере обороны, а также позволить Киеву защитить свою территориальную целостность.