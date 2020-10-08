Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин считает не таким уж плохим итогом протестов в Киргизии, если северные элиты «подвинут» южные. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: В Киргизии велико влияние России, но вмешиваться в их революцию не будем © РИА Новости, Владимир Трефилов

«К тому же Север традиционно менее исламизирован, чем юг, более русифицирован, более европеизирован. И отчасти, может быть, не так уж плохо, если северные элиты немного подвинут излишне доминирующую южную элиту», — отметил Грозин.

Ранее в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган Киргизии прошли проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные не преодолели 7%-й барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Сейитбек Атамбаев. Протестующие требовали провести повторное голосование. Они ворвались в здание Белого дома, затем они освободили Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии.

Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра. В результате столкновений с силовиками, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.