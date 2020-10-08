По его словам, в киргизской политике есть и западники, и протурецкие силы, и исламисты, но ни одна из этих групп не имеет серьезной критической массы. Так, эксперт обратил внимание на состав Координационного совета, где почти нет людей, «которые ходили в американское посольство, как на работу», и след исламистов тоже не заметен.
«К тому же Север традиционно менее исламизирован, чем юг, более русифицирован, более европеизирован. И отчасти, может быть, не так уж плохо, если северные элиты немного подвинут излишне доминирующую южную элиту», — отметил Грозин.
Ранее в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган Киргизии прошли проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные не преодолели 7%-й барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Сейитбек Атамбаев. Протестующие требовали провести повторное голосование. Они ворвались в здание Белого дома, затем они освободили Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии.
Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра. В результате столкновений с силовиками, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.