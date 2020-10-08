Экономическая интеграция России и Белоруссии значительно облегчила бы жизнь обеим странам и их гражданам. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Экономику Белоруссии не вывести из состояния кризиса без интеграции с Россией — политолог © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Но речь не идет даже о конфедерации в классическом понимании этого слова, но хотя бы о более серьезной экономической интеграции. Это значительно упростило бы ситуацию для обеих стран и их граждан. В противном случае пока что мы видим ситуацию, при которой интеграционные процессы происходят в бумажном формате», — сказал Абзалов.

Он отметил, что нынешний формат интеграции РФ и РБ — это «условное Союзное государство» (СГ), которое по факту представляет собой две параллельные системы, не связанные ни налоговым законодательством, ни экономической политикой. Это, по словам эксперта, приводит к ситуации внутренних офшоров и проблемам с реэспортом, когда одна из стран становится точкой входа на территорию другой страны для внешних экспортеров.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.