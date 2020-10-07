Местному жителю Андрею Кнышу удалось запечатлеть, как животное выходило из магазина одежды. В соцсетях мужчина пошутил, что овца покинула магазин без покупок.
Пользователи Facebook продолжили выдвижение шутливых версий на тему скитаний копытного. Одни считают, что это животное — знамение приближающихся выборов, другие шутят, что это баран, которого выгнала жена после возвращения из командировки.
По данным местных СМИ, хозяин животного пока не объявлялся, а отлавливать овцу без заявления собственника или указания из горсовета не будут.
Местные волонтеры и ветеринарная служба пока не дали никаких комментариев представляет ли животное опасность для горожан и безопасно ли самой овце находиться на оживленных улицах.