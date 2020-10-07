Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили обнаружение в крови Навального вещества, аналогичного по характеристикам отравляющему боевому веществу «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
«Если Россия не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информации, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны. Согласуем общую реакцию в ЕС и ОЗХО», — написал министр.
Wenn #Russland die Vorgänge im Fall #Nawalny nicht aufklärt und Informationen nicht bereitstellt, werden zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein. Werden eine gemeinsame Reaktion in der EU und der OVCW abstimmen.— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) October 7, 2020
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по их данным, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что работа организации запредельно политизирована. По его словам, Москва сожалеет, что Берлин запустил обвинительную кампанию против РФ и перенес ее в организацию. Шульгин заявил, что цель кампании вокруг Навального — повод для очередных санкций против России.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.