Германия обсудит с партнерами в Евросоюзе и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) общую реакцию на инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в своем Twitter 7 октября

«В честь Навального»: глава европейской дипломатии предложил название для новых санкций против России © wikipedia.org

«Если Россия не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информации, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны. Согласуем общую реакцию в ЕС и ОЗХО», — написал министр.

Wenn #Russland die Vorgänge im Fall #Nawalny nicht aufklärt und Informationen nicht bereitstellt, werden zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein. Werden eine gemeinsame Reaktion in der EU und der OVCW abstimmen. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) October 7, 2020

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по их данным, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что работа организации запредельно политизирована. По его словам, Москва сожалеет, что Берлин запустил обвинительную кампанию против РФ и перенес ее в организацию. Шульгин заявил, что цель кампании вокруг Навального — повод для очередных санкций против России.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.