«Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются», — объяснила она.
Оппозиционерка добавила, что белорусские граждане больше не могут доверять госбанкам.
Она указала, что белорусы могут законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых они уверены.
«Мы точно не пропадем», — подчеркнула Колесникова.
Таким образом государство станет изгоем для своих граждан, которые будут бойкотировать его, выразила надежду политик.
Протесты в Белоруссии продолжаются почти 2 месяца после выборов президента, на которых президент страны Александр Лукашенко победил с результатом более 80% голосов. Митингующие требуют отставки всего руководства страны и проведения новых выборов.