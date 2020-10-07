Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, находящаяся под арестом, призвала граждан отказаться от покупки товаров государственных производителей. Соответствующее обращение опубликовали 6 октября в Telegram-канале бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико

«Живой или по частям»: Колесникова рассказала об угрозах со стороны сотрудников КГБ Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк объяснила она.

Оппозиционерка добавила, что белорусские граждане больше не могут доверять госбанкам.

Она указала, что белорусы могут законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых они уверены.

«Мы точно не пропадем», — подчеркнула Колесникова.

Таким образом государство станет изгоем для своих граждан, которые будут бойкотировать его, выразила надежду политик.

Протесты в Белоруссии продолжаются почти 2 месяца после выборов президента, на которых президент страны Александр Лукашенко победил с результатом более 80% голосов. Митингующие требуют отставки всего руководства страны и проведения новых выборов.