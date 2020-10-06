Россия готова к тому, чтобы санкции, введенные против Украины, были сняты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 6 октября на встрече с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком

Путин назвал условие, при котором Россия поставит Украине вакцину от коронавируса © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Мы к этому готовы — к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута, и все с головы встало бы на ноги, но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема. Но тем не менее, готовиться к этому все равно нужно, когда-то, надеюсь, это произойдет», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва ввела санкции в ответ на действия Киева, но за рабочих Украины у него «сердце болит», и ситуацию, в которой они оказались, хочется исправить.

Путин также пообещал поговорить с Мишустиным по поводу рассмотрения возможности отмены санкций для ряда предприятий Украины.