Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не вмешивается в американские выборы, и рассказал о расследовании деятельности украинской компании «Бурисма» в интервью изданию Politico, текст опубликовала пресс-служба Офиса президента 6 октября

Зеленский отметил, что Украина пользуется поддержкой в США как республиканцев, так и демократов, которые ввели санкции против России. И любая попытка повлиять на политику «стратегических партнеров» могла бы привести, по словам украинского лидера, к утрате поддержки и доверия.

Зеленский открыто отказался выполнять условия Минских соглашений © пресс-служба президента Украины

«Вы должны меня понять, я президент Украины, а не другой страны. Мы не будем вмешиваться в выборы и во все, что может потом быть использовано как вмешательство. Что касается уголовных дел — этим занимаются наши правоохранители. Я даже не хочу владеть всей информацией, и, по моим полномочиями, я не могу владеть всей информацией о ходе того или иного уголовного дела в Украине», — сказал Зеленский.

Обвинения в попытках повлиять на выборы в США стали звучать после того, как депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал «пленки», на которых якобы поднимался вопрос о компании «Бурисма».

На записях телефонных разговоров предположительно экс-президент Украины Петр Порошенко и экс-вице-президент США Джо Байден обсуждают, как «Бурисма» заплатила семье Байденов несколько миллионов долларов. И это в то время, когда Байден, будучи в должности, курировал украинский блок.

Министерство финансов США ввело персональные санкции против Деркача за якобы вмешательство в выборы США.

Позже глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Деркача якобы использовала Российская Федерация, чтобы очернить кандидата в президенты Байдена перед выборами. В российском МИД назвали эти обвинения надуманными.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября, согласно опросам, проведенным в начале октября, демократ Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 10%.