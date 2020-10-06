«Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем», — сказал Зеленский.
Украина по сути отказывается от выполнения Минских соглашений. Так, договоренности предусматривают внесение изменений в конституцию Украины об особом статусе Донбасса. При этом, по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, Украина эти изменения в конституцию вносить не будет.
В то же время Минские договоренности остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров по ситуации в Донбассе.
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Минские соглашения не выполнимы, а их подписание Киевом было продиктовано необходимостью деэскалации конфликта в Донбассе.