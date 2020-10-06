Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico, опубликованном 6 октября, заявил, что недоволен минским форматом

Хрупкое перемирие: почему Зеленский не готов выполнять Минские соглашения — видео © кадр из видео Украина.ру сказал Зеленский.

Украина по сути отказывается от выполнения Минских соглашений. Так, договоренности предусматривают внесение изменений в конституцию Украины об особом статусе Донбасса. При этом, по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, Украина эти изменения в конституцию вносить не будет.

В то же время Минские договоренности остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров по ситуации в Донбассе.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Минские соглашения не выполнимы, а их подписание Киевом было продиктовано необходимостью деэскалации конфликта в Донбассе.