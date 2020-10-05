Законодателем политических мод в Киргизии является столица, поэтому группы влияния попытаются раскачать ситуацию в Бишкеке, используя партии, которые не пройдут в Жогорку Кенеш. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

На парламентских выборах в Киргизии побеждают провластные партии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Таким образом, в стране сложился небольшой, но медийно активный слой политизированных киргызстанцев, которые при любой возможности «топят» за интересы своих работодателей, рассказал Андрей Грозин.

«В отличие от белорусских сограждан по ЕАЭС граждане Киргизии уже имеют опыт того, что все эти майданы плохо заканчиваются для них, их родных и близких, их кошелька и холодильника. Но на украинском примере мы видим, что первый майдан не стал прививкой от второго майдана….Но пока четкой структуры, партийной организации, которая могла бы вывести людей на площадь, не просматривается. «Прогрессивные» круги столичной киргизской интеллигенции пока не являются организованной структурой, чтобы повторить то, что сделали их собратья в Минске», — считает эксперт.

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В Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным результатам подсчета голосов, с 96% участков лидируют четыре партии: «Биримдик» («Единство») — 24,95%, «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») — 24,31%, «Кыргызстан» — 8,91%, а также «Бутун Кыргызстан» («Весь Кыргызстан») — 7,21%.

Лидеры «Ата-Мекен» («Родина») уже объявили, что готовы создать оппозиционный блок с другими несогласными партиями и опротестовать результаты выборов. Социал-демократическая партия страны, также часто называемая «запасной» политсилой экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, объявила о бессрочном митинге и вышла на демонстрацию на главную площадь страны.