После победы над законно избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко стране будет нужен «план Маршалла», сказала беглый лидер прозападной оппозиции Светлана Тихановская 2 октября

«Важно говорить о том, что когда демократическое правительство придет к власти, нам нужна будет помощь со стороны наших партнеров — это «план Маршалла», поддержка экономических реформ в Беларуси, которые будут проведены», — цитирует ее Naviny.by.

Плана Маршалла для Украины никто не видел: Эксперт развенчал миф о европейских миллиардах © скриншот с видео novostimira.tv

Условиями получения финансирования были отлучение коммунистов от власти, передача контроля над европейскими финансами в США, возвращение 20% полученной помощи стратегическим сырьем.

Все это существенно усилило зависимость европейских стран от США.