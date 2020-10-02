«Важно говорить о том, что когда демократическое правительство придет к власти, нам нужна будет помощь со стороны наших партнеров — это «план Маршалла», поддержка экономических реформ в Беларуси, которые будут проведены», — цитирует ее Naviny.by.

Плана Маршалла для Украины никто не видел: Эксперт развенчал миф о европейских миллиардах
Плана Маршалла для Украины никто не видел: Эксперт развенчал миф о европейских миллиардах
© скриншот с видео novostimira.tv
Напомним, «план Маршалла» — кредитная программа, предоставленная Соединенными Штатами Америки странам Западной Европы после Второй мировой войны.

Условиями получения финансирования были отлучение коммунистов от власти, передача контроля над европейскими финансами в США, возвращение 20% полученной помощи стратегическим сырьем.

Все это существенно усилило зависимость европейских стран от США.