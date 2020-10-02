«Переговоры должны проходить с позиции силы»: Ярош захотел возглавить ТКГ по Донбассу

Командующий т.н. добровольческой армии Украины Дмитрий Ярош предложил свою кандидатуру на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Он заявил об этом на днях на своей странице в Facebook

«Снова голос разума освистали»: Сивохо раскритиковал увольнение Фокина © Facebook, Сергей Сивохо Владимир Зеленский уволил с должности замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина из-за того, что он отказался признавать Россию «агрессором», а также настаивал на особом статусе для Донбасса и всеобщей амнистии.

По мнению Яроша, «любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и измены».

«Увидел информацию о выводе кремлевского "слепого бронтозавра" Фокина из состава ТКГ… Конечно, это ничего не решает. "Минские договоренности" — это зло для Украины, и их реализация приведет к украинскому восстанию… Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе», — написал он.

Ранее представитель в контактной группе Денис Казанский сообщил, что Киев не планирует привлекать кого-то в делегацию вместо Фокина, его должность фактически упразднена.

Пост главы делегации занимает экс-президент Украины Леонид Кравчук.