В сопровождении главы своего офиса Андрея Ермака и местных чиновников Зеленский прошелся по городским улицам. Особое внимание президента привлек уличный музыкант, который играл на гитаре.
«Наш особый атмосферный город! Президенту нравится, работы много, но и перспектив тоже!», — подписал под видео Осачук.
Примечательно, что Зеленский и его окружение передвигались по городу без медицинских масок.
Ранее в Офисе президента Украины появилось сообщение, согласно которому глава государства в Черновицкой области осмотрит строительство Днестровской ГАЭС, а также ознакомится с местными проектами в рамках «Большой стройки».