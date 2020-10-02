Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 1 октября с рабочим визитов в Черновицкую область. Скоротать вечер он решил прогулкой по центру Черновцов, видео с главой государства опубликовал у себя в Facebook губернатор региона Сергей Осачук

В соцсетях заметили странную деталь под брюками Зеленского © пресс-служба президента Украины «Наш особый атмосферный город! Президенту нравится, работы много, но и перспектив тоже!», — подписал под видео Осачук. Примечательно, что Зеленский и его окружение передвигались по городу без медицинских масок. Ранее в Офисе президента Украины появилось сообщение, согласно которому глава государства в Черновицкой области осмотрит строительство Днестровской ГАЭС, а также ознакомится с местными проектами в рамках «Большой стройки».