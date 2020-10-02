В среду, 30 сентября, СМИ сообщили, что неизвестный с якобы заточкой совершил попытку нападения на Саакашвили, когда тот обедал в ресторане. Политика загородили охранники, а мужчина покинул заведение.
В эфире программы экс-президент Грузии заявил, что никакого нападения не было.
«Нет, ничего не было. Это знаете, как разнесли. Какой-то человек подошел с ручкой брать автограф, а мне на другой день сказали, что он нападал… Мало ли что придумывают», — сказал политик.
Он уточнил, что посетитель ресторана подошел к нему с ручкой, а не заточкой, как сообщили СМИ.