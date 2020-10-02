Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Грузии Михаил Саакашвили опроверг тот факт, что ему угрожали в ресторане Fabius в Киеве. Он сказал об этом в эфире телеканала ТСН 2 октября

Неизвестный с заточкой атаковал Михаила Саакашвили в киевском ресторане © Facebook, Mikheil Saakashvili | Facebook, Mikheil Saakashvili | Перейти в фотобанк

В эфире программы экс-президент Грузии заявил, что никакого нападения не было.

«Нет, ничего не было. Это знаете, как разнесли. Какой-то человек подошел с ручкой брать автограф, а мне на другой день сказали, что он нападал… Мало ли что придумывают», — сказал политик.

Он уточнил, что посетитель ресторана подошел к нему с ручкой, а не заточкой, как сообщили СМИ.