Премьер Украины вылетел в Луганскую область из-за пожаров

«Вылетаем в Луганскую область. Вместе с главой Госслужбы по ЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем главы МВД Сергеем Яровым и председателем Гослесагентства Василием Кузевичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия», — написал Шмыгаль.
На днях пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации сообщила, что спасатели борются с пожарами в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, огонь уничтожил три жилых дома. Позднее в МВД Украины отметили, что спасатели тушат 68 гектаров леса в Луганской области, местных жителей эвакуируют, есть угроза распространения огня из-за ветра. По состоянию на вечер четверга, ориентировочная площадь, пройденная огнем в Луганской области, составляла более 11 тысяч гектаров.
В офисе генпрокурора заявили, что в результате пожара в Луганской области погибли 11 человек, еще 17 были госпитализированы.