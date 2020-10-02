Премьер Украины вылетел в Луганскую область из-за пожаров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 октября в своем Telegram сообщил, что вылетел в Луганскую область, чтобы вместе с правительственной группой оценить масштаб пожаров и скоординировать процесс преодоления их последствий

«Вылетаем в Луганскую область. Вместе с главой Госслужбы по ЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем главы МВД Сергеем Яровым и председателем Гослесагентства Василием Кузевичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия», — написал Шмыгаль. Зеленский не подтвердил версию силовиков о связи пожаров в Луганской области с обстрелами © пресс-служба президента Украины В офисе генпрокурора заявили, что в результате пожара в Луганской области погибли 11 человек, еще 17 были госпитализированы.