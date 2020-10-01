Юморист Евгений Петросян сделал очередной пост-репортаж в соцсети о занятиях ЛФК в частном медцентре. На кадрах ролика артист поднимает гантели, занимается на тренажерах, а одно из упражнений делает лежа на сотруднике клиники. Видео артист опубликовал в Instagram 1 октября

Заниматься Петросяну помогает кандидат медицинских наук Роман Стерхов, ему и всем его помощникам юморист написал в соцсети благодарственные слова.

«Спортсмен я незнатный, поэтому спасибо ему за долготерпение. Правда, нагрузки он стал мне увеличивать чаще. Так что, сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь!» — сказал он.

Обладательница самой большой груди на Украине похвасталась неожиданным снимком © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Евгений Петросян объявил о пополнении в своей новой семье с 31-летней Татьяной Брухуновой. У звездной пары родился сын, которого они назвали Ваганом в честь отца юмориста.

Тогда аудитория соцсети разделилась на два лагеря: одни желали молодой семье здоровья и счастья, другие искренне сомневались, что Брухунова смогла забеременеть от 75-летнего мужчины и высказывали подозрения, что ребенок не от Петросяна.