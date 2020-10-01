Заниматься Петросяну помогает кандидат медицинских наук Роман Стерхов, ему и всем его помощникам юморист написал в соцсети благодарственные слова.
«Спортсмен я незнатный, поэтому спасибо ему за долготерпение. Правда, нагрузки он стал мне увеличивать чаще. Так что, сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь!» — сказал он.
Подписчики оценили старания 75-летнего артиста, оставив под постом свои комментарии: «Какой вы молодец! Так держать! Движение — это жизнь!», «Завидую белой завистью. Прекрасно работаете».
Ранее Евгений Петросян объявил о пополнении в своей новой семье с 31-летней Татьяной Брухуновой. У звездной пары родился сын, которого они назвали Ваганом в честь отца юмориста.
Тогда аудитория соцсети разделилась на два лагеря: одни желали молодой семье здоровья и счастья, другие искренне сомневались, что Брухунова смогла забеременеть от 75-летнего мужчины и высказывали подозрения, что ребенок не от Петросяна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Очередной репортаж с моих занятий ЛФК в замечательной клинике, которая так и называется: "Открытая клиника". Со мной занимается кандидат медицинских наук Роман Стерхов. Спортсмен я незнатный, поэтому спасибо ему за долготерпение. Правда, нагрузки он стал мне увеличивать чаще. Так что, сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь! #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #спорт #открытаяклиника @openclinic