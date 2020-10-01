Только одна категория граждан Украины возлагает надежды на то, что победу в ходе президентских выборов в США одержит Джо Байден. Речь идет о Петре Порошенко и его окружении. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 1 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Пресс-конференция «Фейки и блоки – инструменты информационной агрессии против России» Андрей Деркач, несмотря на персональные санкции со стороны Вашингтона, продолжает публиковать обличительные записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

Эксперт подчеркнула, что, по всей видимости, такое поведение Порошенко и его соратников связано с тем, что они являются соучастниками коррупционных преступлений американских политиков на Украине.

«Если не дай Бог президентом США станет Байден, он включит всю свою машину административного влияния, для того чтобы укрыть от преследования своих соучастников в Украине и напрочь стереть у правоохранительных органов любую память о том, что они на Украине вытворяли», — считает Бондаренко.

По ее словам, украинцы пристально следят за выборами в США, поскольку все беды Украины начались тогда, когда украинским вопросом занималась именно демократическая ветвь американской внешнеполитической машины.

Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру