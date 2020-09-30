На пост главы города претендуют четверо Филимоновых: три Олега и один Вадим, двое Зеленских — Александр и Василий, причем последнего выдвинула Цыганская партия Украины, один Михаил Саакашвили и один Дарт Вейдер, которому ранее не удалось пройти в Верховную Раду.
Есть кандидаты не со столь громкими именами, это представители партий «Победа [кандидата в мэры Киева — Андрея] Пальчевского», «Блок Дмитрия Голубова» и одна самовыдвиженка Мария Трунина.
Ранее партия «Слуга народа» выдвинула в мэры Одессы участника команды КВН «Одесские джентльмены» и ведущего программы «Джентльмен-шоу» Олега Филимонова.
На данный момент мэром Одессы является Геннадий Труханов, его избрали в 2014 году.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября. Одесса — не первый город на нынешних выборах, в котором политтехнологи используют практику «двойников» известных кандидатов или политиков. Так, в Ужгороде Закарпатской области в избирательном бюллетене будут три Бориса Андреева, один из которых является действующим мэром.