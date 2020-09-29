Украинские олигархи сворачивают промышленность на Украине, понимая всю его бесперспективность, и переключаются на производство аграрной продукции: продуктов питания от зерна до подсолнечного масла. И главный покупатель - Китай, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью Украина.ру

Аграрии на грани дефолта. Засуха превращает Украину в ненадёжного поставщика зерна © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

И ставку на сельское хозяйство, по мнению аналитика, украинские олигархи делают не просто так, у Украины появился новый рынок сбыта продуктов.

«Сейчас Китай главный торговый партнер. Туда в больших количествах продают зерно, мясо, масло, и оборот увеличивается. Кроме того, Украина выходит на рынки азиатских стран Южной Кореи, Таиланда, Японии», — сказал Охрименко.

А вот рынок машиностроения, говорит он, на Украине умирает. Торговать с Россией нет возможности, остаются только Африка и Азия, но пока, по словам эксперта, продавать туда продукцию машиностроения почти нереально: нет представительских сервисов по ремонту.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.