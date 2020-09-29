Эксперт напомнил, что еще семь лет назад экспорт Украины на 22% состоял из продовольствия, а сейчас сектор дает уже половину всех экспортных доходов.
И ставку на сельское хозяйство, по мнению аналитика, украинские олигархи делают не просто так, у Украины появился новый рынок сбыта продуктов.
«Сейчас Китай главный торговый партнер. Туда в больших количествах продают зерно, мясо, масло, и оборот увеличивается. Кроме того, Украина выходит на рынки азиатских стран Южной Кореи, Таиланда, Японии», — сказал Охрименко.
А вот рынок машиностроения, говорит он, на Украине умирает. Торговать с Россией нет возможности, остаются только Африка и Азия, но пока, по словам эксперта, продавать туда продукцию машиностроения почти нереально: нет представительских сервисов по ремонту.
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