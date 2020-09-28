Хотя Украина становится сырьевым придатком развитых стран, это будет устраивать и олигархов, и любого президента, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

Издание Украина.ру опубликовало неоднозначную в читательском восприятии статью доктора экономических наук Алексея Зубца "Это не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет", в которой даны весьма пессимистические оценки будущего страны. На эту же тему изданию Украина.ру дал интервью экономист Александр Охрименко.

- Александр, на ваш взгляд, сможет ли Украина остаться социальным государством через 5-7 лет, сохранив достойный уровень пенсий и бесплатной медицины?

— Количество пенсионеров будет расти, поэтому проблема пенсий будет постоянной. Что касается медицины, то реформы Супрун "Партия зеленых" (имеется в виду политические сторонники президента Зеленского — Ред.) реализует. Соответственно, у нас уменьшится количество поликлиник и больниц и меньше станут расходы на медицину. Больше будет платных частных поликлиник. То есть через 5-7 лет мы увидим другую медицину в другой Украине.

- А сможет ли экономика Украины вернуться к тому уровню развития, который существовал до майдана 2013 года? По некоторым оценкам, это обойдется в несколько десятков миллиардов долларов. Как вы считаете, может ли откуда-то взяться эта сумма?

— Уже в 2019 году была надежда вернуться к 2023 году к уровню до майдана. Но случился карантин, коронавирус… Так что уровень 2013-го будет в 2028, не раньше.

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay

За 5-7 лет мы увидим 10-12 землевладельцев, которые будут контролировать пахотные земли Украины. Зная традицию украинского монополизма, скорее всего, так и будет.

- Какая судьба ожидает промышленный потенциал Украины через 5-7 лет?

— Заводы, которые работали с Россией, порежут на металлолом, часть заводов продадут в Китай, американцам. Какая-то часть бизнеса будет выстроена под Польшу, Румынию, Венгрию. То есть на сегодняшний день экономика ориентирована на аграрный сектор, пищевую промышленность, экспорт рабочей силы. Когда закончится карантин, количество людей, выезжающих в Европу, будет только увеличиваться.

- Какие ниши на мировом рынке может занять Украина?

— Это, прежде всего, продовольствие, продовольствие и продовольствие. Останутся в любом случае чугун и сталь. Что касается энергетического оборудования, то возможно оно останется, но для внутреннего рынка Украины.

На сегодняшний день экспорт Украины на 50% состоит из продовольствия, в 13-м году было 22%, вот так все поменялось.

Так что украинские олигархи сделают ставку на агарный сектор. Даже те олигархи, которые раньше не занимались сельским хозяйством, сейчас активно занялись им.

- Как же тогда следует понимать слова Владимира Зеленского о том, что Украина станет «раем для инвесторов»?

— Некоторые заявления украинских политиков я воспринимаю как шутки. Украинские олигархи никогда не пустят сюда инвесторов.

- Прочему же украинский олигархат не заинтересован в развитии промышленности своей страны?

— Он не видит перспективы. Пищевая промышленность развивается довольно активно. Металлургия как работала, так и работает. Но что касается машиностроения — нет рынка сбыта. В Харькове, Запорожье, Днепре машиностроительные предприятия, которые принадлежат олигархам, доживают. Олигархи их потихоньку сворачивают. Продукцию в Россию отправлять нельзя по ряду политических соображений, а поставлять в Европу — это абсурд.

Украина действительно производит нормальные трансформаторы, которые можно использовать для энергетики. Но разве Siemens допустит, чтобы Украина продавала свои трансформаторы? Конечно, нет.

- А другие рынки сбыта, которые могли бы заменить российские?

— Почему так сильно вырос экспорт продуктов питания от зерна до подсолнечного масла. Олигархи очень сильно вышли на рынок Китая, сейчас Китай главный торговый партнер. Туда в больших количествах продают зерно, мясо, масло, и оборот увеличивается. Кроме того, Украина выходит на рынки азиатских стран — Южной Кореи, Таиланда, Японии.

Нужно понимать, что продукцию машиностроения можно было продать в Россию, но поскольку Россия не покупает, этот рынок умирает. Теоретически мы можем продавать продукцию машиностроения, например, в Африку и Азию, но там нет наших сервисов по ремонту. Продать можно, а обслуживать и ремонтировать как? Поручается, что если мы пытаемся зайти на рынки машиностроения мы толкаем американские, французские, европейские компании. Это не реально, они сильно там стоят. Поэтому потеря рынков СНГ — это все…

- Превратится ли Украина окончательно в феодальную державу после местных выборов 25 октября, учитывая процессы децентрализации?

— Она уже феодальная. Местные выборы вряд ли что-то поменяют радикально. Как олигархи контролировали области, так и будут. Выиграют местные партии. Такая Украина их устраивает и Зеленского и олигархов тоже.

- То есть Украина стремительно становится сырьевым придатком остального развитого мира?

— С точки зрения экономики — это хорошо. По той простой причине, что продовольствие имеет вечный спрос, и Украина действительно заняла эту нишу в мире. Потому что спрос на украинское машиностроение никогда не был впечатляющим.

Если сейчас запустят рынок земли, то, скорее всего, и урожайность, и производство продукции резко вырастут. Это в интересах украинских олигархов и любого украинского президента. Даже если президентом будет не Зеленский. Он будет поддерживать направленность на аграрный сектор.