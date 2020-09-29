Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд решил выйти из состава наблюдательного совета АО «Укрзализныця». Об этом он на днях написал в колонке для Kyivpost.com

CБУ обнаружила миллионы в холодильнике топ-менеджеров «Укрзализныци» © CC0, Pixabay

«Я был благодарен за оказанную честь и служил в меру своих возможностей, но сейчас чувствую себя вынужденным уйти в отставку», — написал Аслунд.

Говоря о причинах этого решения, он отметил, что считает чрезмерными юридические риски, которым он подвергается как член наблюдательного совета УЗ.

«Хотя нам было обещано страхование ответственности директоров и должностных лиц в нашем соглашении о назначении, что является стандартом для членства в совете директоров, мы не получили такой страховки от нашего акционера, правительства Украины», — заметил он.

Кроме того, шведский экономист заявил, что многие решения наблюдательного совета компании руководство «Укрзализныци» не выполняет.

«Правительство также не предоставляет "Укрзализныце" умных нормативных или финансовых условий для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог, тарифы значительно занижены уровнем расходов, настойчивые требования к чрезмерному укомплектованию штатов и т. д.). Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение», — добавил Аслунд.

Он также сообщил, что с апреля 2020-го члены наблюдательного совета УЗ не получают зарплату.

«После пяти месяцев задолженности по зарплате я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет выплачивать какое-то вознаграждение членам наблюдательного совета. Это началось с выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, Парламенте Украины, 4 марта… Но он ввел минимальную заработную плату популистски. В конце апреля Верховная Рада внесла поправки в закон о бюджете, ограничив заработную плату всех государственных служащих, а также членов правления и наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10-кратного размера официальной минимальной заработной платы с 1 апреля до конца карантина. Это было представлено как временная крайняя мера, но она продолжается уже пять месяцев и может сохраниться», — отметил экономист.

По его словам, это не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и «является атакой на хорошее управление».

«Мы, иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков, много работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, которого я никогда не встречал) мы получаем только обиды и препятствия», — отметил Аслунд.

В заключение он сказал, что не чувствует себя «желанным акционером».