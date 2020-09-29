Офис президента Украины занимается проработкой двух вариантов парламентского формата по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом Telegram-канал «Легитимный» сообщил со ссылкой на источник 28 сентября

Донбасс: реинтеграция или все-таки война? © пресс-служба президента Украины сообщении.

По данным источника, в ОПУ пока склоняются ко второму варианту, так как его будет проще контролировать, но «торги» продолжаются.

Также отмечается, что этот вопрос сейчас был поднят для того, чтобы «создать иллюзию движения по донбасскому мирному кейсу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донецкую область, где встретится с военными и проведет совещание по вопросам обсуждения работы трехсторонней контактной группы.

В понедельник, 28 сентября, депутат Верховной Рады Николай Тищенко объявил, что с его участием создается некий парламентский формат для переговоров по Донбассу. Подробности он пообещал обнародовать в ближайшее время.