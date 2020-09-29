«Первый — это общий, куда войдут все фракции. Второй — это "моно-", куда войдут только "слуги народа"», — говорится в сообщении.
По данным источника, в ОПУ пока склоняются ко второму варианту, так как его будет проще контролировать, но «торги» продолжаются.
Также отмечается, что этот вопрос сейчас был поднят для того, чтобы «создать иллюзию движения по донбасскому мирному кейсу».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донецкую область, где встретится с военными и проведет совещание по вопросам обсуждения работы трехсторонней контактной группы.
В понедельник, 28 сентября, депутат Верховной Рады Николай Тищенко объявил, что с его участием создается некий парламентский формат для переговоров по Донбассу. Подробности он пообещал обнародовать в ближайшее время.