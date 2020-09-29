По его мнению, украинская армия хотя и пережила сокращение, но была боеспособна.
При этом вину за все неудачи и «неправильные решения» Кузьмук возложил на преемника — экс-министра Игоря Тенюха.
«Министр обороны Тенюх, которого назначили (занимал пост с 27 февраля по 25 марта 2014-го. — Ред.), перепутал, что 5 тыс. — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах», — сказал Кузьмук.
По его словам, этого количества солдат хватило бы для перекрытия пяти проходов.
Кроме того, отметил Кузьмук, Украина могла перебросить к своим восточным границам еще 40 тысяч военных.
После того, как стало ясно, что Крым не удастся сохранить, украинские власти начали создавать многочисленные мифы, обвиняя предшественников в своих неудачах, подчеркнул экс-министр.