В 2014 году Киев мог сохранить Крым под своим контролем. Об этом 28 сентября заявил бывший министр обороны Украины, генерал Александр Кузьмук, передает «112 Украина»

«Вернуть Крым - кишка тонка». Бальбек жестко ответил Украине © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

При этом вину за все неудачи и «неправильные решения» Кузьмук возложил на преемника — экс-министра Игоря Тенюха.

«Министр обороны Тенюх, которого назначили (занимал пост с 27 февраля по 25 марта 2014-го. — Ред.), перепутал, что 5 тыс. — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах», — сказал Кузьмук.

По его словам, этого количества солдат хватило бы для перекрытия пяти проходов.

Кроме того, отметил Кузьмук, Украина могла перебросить к своим восточным границам еще 40 тысяч военных.

После того, как стало ясно, что Крым не удастся сохранить, украинские власти начали создавать многочисленные мифы, обвиняя предшественников в своих неудачах, подчеркнул экс-министр.