Дубы вырубили в Национальном природном парке "Белоозерский" в Черкасской области
Досудебное расследование по трем инспекторам Национального природного парка "Белоозерский" в Черкасской области завершено, обвинительный акт направлен в суд. Об этом 30 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-03-30T19:11
© Фото : ГБР Украины
Досудебное расследование по трем инспекторам Национального природного парка "Белоозерский" в Черкасской области завершено, обвинительный акт направлен в суд. Об этом 30 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины
В течение 2024 года должностные лица "Белоозерского" не обеспечили надлежащий контроль за охраной территории парка. В результате там незаконно срубили 44 дерева ценных пород, среди которых многолетние дубы.
"Инспекторы не приняли меры по предотвращению нарушений и не отреагировали на них должным образом. Ущерб государству составляет почти 7 млн ​​грн (почти $200 тыс)", - констатировали в ГБР.
Фигурантам инкриминируют уголовно наказуемое деяние - служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины). Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляла Специализированная экологическая прокуратура Черкасской областной прокуратуры.
20:27Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля
19:44У США ещё есть шанс сбежать! Казаков о двух гарантиях от Ирана, веском слове Путина и гибели Израиля
19:30Втягивание государств Персидского залива в чужую войну недопустимо - МИД РФ
19:26В Луганской Народной Республике восстановили энергоснабжение более 200 тысяч абонентов
19:17ЕС предлагает свое воздушное пространство Украине для ударов по России
19:15Константин Кеворкян: Если Украина.ру начнет хихикать над Зеленским, одолеть Украину будет гораздо сложнее
19:11Дубы вырубили в Национальном природном парке "Белоозерский" в Черкасской области
18:49В Закарпатье будут судить таможенника, вымогавшего миллионы за ввоз "элитной" контрабанды из Швейцарии
18:26Латвия выделяет Украине 6,8 миллионов евро на покупку дронов
18:21ВСУ недооценили бойцов из Северной Кореи, помогавших России выбить ВСУ из Курской области
18:11"Лучше запускать ракеты по Украине": военкор об ударах по Усть-Луге и защите от дронов
18:00ВСУ напали на мирных жителей и оставили схроны с химическим и бактериологическим оружием. Новости к 18.00
18:00Иран выступил против Украины, Telegram может остаться, Зеленский стал не актуален. Итоги 30 марта
17:55Жителю Львовской области дали пять лет тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
17:54Венгрия против ЕС: евробюрократы не смирятся с победой Орбана на выборах
17:40Итоги 30.03.26: Трамп грезит о нефти в Иране, Польша строит барьер с Украиной
17:40Для России ближневосточный конфликт открывает новые возможности, чего нельзя сказать об Украине
17:37СБУ задержала сотрудницу Минкульта Украины по делу о "российской пропаганде"
17:36На Украине поймали военнослужащих, "служивших" на рынке и СТО
17:24Частная ПВО уже работает - Минобороны Украины
Лента новостейМолния