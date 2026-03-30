Дубы вырубили в Национальном природном парке "Белоозерский" в Черкасской области
Досудебное расследование по трем инспекторам Национального природного парка "Белоозерский" в Черкасской области завершено, обвинительный акт направлен в суд. Об этом 30 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-03-30T19:11
В течение 2024 года должностные лица "Белоозерского" не обеспечили надлежащий контроль за охраной территории парка. В результате там незаконно срубили 44 дерева ценных пород, среди которых многолетние дубы."Инспекторы не приняли меры по предотвращению нарушений и не отреагировали на них должным образом. Ущерб государству составляет почти 7 млн грн (почти $200 тыс)", - констатировали в ГБР.Фигурантам инкриминируют уголовно наказуемое деяние - служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины). Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.Процессуальное руководство осуществляла Специализированная экологическая прокуратура Черкасской областной прокуратуры.
