https://ukraina.ru/20260330/duby-vyrubili-v-natsionalnom-prirodnom-parke-beloozerskiy-v-cherkasskoy-oblasti-1077340016.html

Дубы вырубили в Национальном природном парке "Белоозерский" в Черкасской области

Досудебное расследование по трем инспекторам Национального природного парка "Белоозерский" в Черкасской области завершено, обвинительный акт направлен в суд. Об этом 30 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-03-30T19:11

новости

черкасская область

украина

гбр

криминал

природные ресурсы

природа

дикая природа

экология

парк

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077326844_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_666307ffecf87f43148d373d98746992.jpg

В течение 2024 года должностные лица "Белоозерского" не обеспечили надлежащий контроль за охраной территории парка. В результате там незаконно срубили 44 дерева ценных пород, среди которых многолетние дубы."Инспекторы не приняли меры по предотвращению нарушений и не отреагировали на них должным образом. Ущерб государству составляет почти 7 млн ​​грн (почти $200 тыс)", - констатировали в ГБР.Фигурантам инкриминируют уголовно наказуемое деяние - служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины). Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.Процессуальное руководство осуществляла Специализированная экологическая прокуратура Черкасской областной прокуратуры.

черкасская область

украина

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

