Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника"

Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 30 марта

2026-03-31T02:14

🟥 Херсонское направление: Продолжается активная контрбатарейная борьба и подавление инфраструктуры противника;🟥 Харьковское направление: Не смолкают ожесточенные бои. ВС РФ работают сбросами, ударами дронами и артиллерией по скоплению живой силы и по технике противника;🟥 Славянское направление: На Краснолиманском участке продолжаются бои на юго-восточной окраине Красного Лимана. В районе Дробышево идут бои за лесной массив.🟥 Константиновское направление: ВС РФ контролируют участок территории у Константиновки и Дружковки;🟥 Добропольское направление: В результате ударов FPV были ликвидированы наземные роботизированные комплексы ВСУ;🟥 ВС РФ освободили Новоосиново в Харьковской области и населенный пункт Луговское в Запорожской области.Ранее сообщалось, что противник подтянул на Константиновско-Дружковское направление самых серьезных "птичников" — "Птахи Мадьяра" и "Kurt & Company". Подробнее в публикации - ВСУ подтянули под Константиновку "злобных птичников": Коц о контроле над малым небом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

