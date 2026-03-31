Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника" - 31.03.2026 Украина.ру
Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника" - 31.03.2026 Украина.ру
Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника"
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 30 марта
2026-03-31T02:14
2026-03-31T02:14
украина.ру
россия
наступление вс рф
вс рф
сво
спецоперация
война на украине
новости сво
херсонская область
херсонское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
🟥 Херсонское направление: Продолжается активная контрбатарейная борьба и подавление инфраструктуры противника;🟥 Харьковское направление: Не смолкают ожесточенные бои. ВС РФ работают сбросами, ударами дронами и артиллерией по скоплению живой силы и по технике противника;🟥 Славянское направление: На Краснолиманском участке продолжаются бои на юго-восточной окраине Красного Лимана. В районе Дробышево идут бои за лесной массив.🟥 Константиновское направление: ВС РФ контролируют участок территории у Константиновки и Дружковки;🟥 Добропольское направление: В результате ударов FPV были ликвидированы наземные роботизированные комплексы ВСУ;🟥 ВС РФ освободили Новоосиново в Харьковской области и населенный пункт Луговское в Запорожской области.Ранее сообщалось, что противник подтянул на Константиновско-Дружковское направление самых серьезных "птичников" — "Птахи Мадьяра" и "Kurt &amp; Company". Подробнее в публикации - ВСУ подтянули под Константиновку "злобных птичников": Коц о контроле над малым небом.
россия
херсонская область
херсонское направление
харьковская область
славянск
славянско-краматорская агломерация
красный лиман
константиновка
доброполье
запорожская область
запорожское направление
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077140263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f38227d8c6c517cae7e4d686929c8906.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, спецоперация, война на украине, новости сво, херсонская область, херсонское направление, харьковская область, славянск, славянско-краматорская агломерация, красный лиман, константиновка, доброполье, доброполье донецкая область, запорожская область, запорожское направление, всу, вооруженные силы украины, украина, бпла, артиллерия
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, война на Украине, новости СВО, Херсонская область, Херсонское направление, Харьковская область, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Красный Лиман, Константиновка, Доброполье, Доброполье Донецкая область, Запорожская область, Запорожское направление, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, БПЛА, артиллерия

Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника"

02:14 31.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА ZALA Z-16 группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 30 марта
🟥 Херсонское направление: Продолжается активная контрбатарейная борьба и подавление инфраструктуры противника;
🟥 Харьковское направление: Не смолкают ожесточенные бои. ВС РФ работают сбросами, ударами дронами и артиллерией по скоплению живой силы и по технике противника;
🟥 Славянское направление: На Краснолиманском участке продолжаются бои на юго-восточной окраине Красного Лимана. В районе Дробышево идут бои за лесной массив.
🟥 Константиновское направление: ВС РФ контролируют участок территории у Константиновки и Дружковки;
🟥 Добропольское направление: В результате ударов FPV были ликвидированы наземные роботизированные комплексы ВСУ;
🟥 ВС РФ освободили Новоосиново в Харьковской области и населенный пункт Луговское в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что противник подтянул на Константиновско-Дружковское направление самых серьезных "птичников" — "Птахи Мадьяра" и "Kurt & Company". Подробнее в публикации - ВСУ подтянули под Константиновку "злобных птичников": Коц о контроле над малым небом.
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссиянаступление ВС РФВС РФСВОСпецоперациявойна на Украиненовости СВОХерсонская областьХерсонское направлениеХарьковская областьСлавянскСлавянско-Краматорская агломерацияКрасный ЛиманКонстантиновкаДобропольеДоброполье Донецкая областьЗапорожская областьЗапорожское направлениеВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаБПЛАартиллерия
 
