В эти дни в СМИ и экспертном сообществе высказывается мнение, что, поскольку Киев не собирается выполнять Минские соглашения, Москва на официальном уровне продолжит сохранять приверженность этим договоренностям, но де-факто будет интегрировать ДНР/ЛНР в состав РФ.
«Что же касается неофициальной интеграции, то это слишком громкое заявление. Да, это поддержка республик Донбасса на экономическом уровне и на уровне гуманитарных программ. Но интеграция — это слишком громкое определение, чтобы я на уровне частного лица мог его произносить», — указал эксперт.
С другой стороны, отметил Замдыханов, оставить Донбасс вообще без поддержки, в условиях, когда идет военная агрессия, значит обречь его на экономический упадок и репрессии со стороны киевского режима.
Но поскольку Россия ввела для жителей ДНР/ЛНР упрощенную процедуру получения российских паспортов, она могла бы действовать смелее в плане открытия своих рынков для интеграции экономики Донбасса в свою экономику, добавил журналист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.