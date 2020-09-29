Москва оказывает народным республикам Донбасса помощь на экономическом уровне и на уровне гуманитарных программ, но фактической интеграцией в состав России это назвать нельзя. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Цинизм украинских политиков относительно Донбасса войдет в учебники истории © Рамиль Замдыханов

«Что же касается неофициальной интеграции, то это слишком громкое заявление. Да, это поддержка республик Донбасса на экономическом уровне и на уровне гуманитарных программ. Но интеграция — это слишком громкое определение, чтобы я на уровне частного лица мог его произносить», — указал эксперт.

С другой стороны, отметил Замдыханов, оставить Донбасс вообще без поддержки, в условиях, когда идет военная агрессия, значит обречь его на экономический упадок и репрессии со стороны киевского режима.

Но поскольку Россия ввела для жителей ДНР/ЛНР упрощенную процедуру получения российских паспортов, она могла бы действовать смелее в плане открытия своих рынков для интеграции экономики Донбасса в свою экономику, добавил журналист.

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