Руководство России во главе с Владимиром Путиным пытается убрать базу для большой войны с Западом на территории Европы. Именно с этим связано стремление Москвы достроить и запустить газопровод «Северный поток-2». Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев Live»

«Упустили раковую опухоль»: Сатановский о новом антироссийском альянсе © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, Фридрих Мерц, в связи с «отравлением» Алексея Навального предложил заморозить проект на два года.

Эксперт подчеркнул, что подобный проект станет символом экономического партнерства со Старым Светом и серьезно затруднит возможную конфронтацию с риском вооруженного противостояния.

«Все, кто выступает против "Северного потока-2", в том числе в Германии, не понимают одну вещь: если этот трубопровод будет, это очень сильно помешает с Германией воевать и раскатать ее, как бог черепаху, за все, что было с 1991 года», — категоричен Сатановский.

Вместо этого противники газопровода в немецком истеблишменте идут на поводу у американских политиков, для которых альянс экономик России и ФРГ станет катастрофой, добавил специалист.