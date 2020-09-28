Строительство «Северного потока-2» отклонилось от первоначального графика почти на год из-за санкций США, а один из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, Фридрих Мерц, в связи с «отравлением» Алексея Навального предложил заморозить проект на два года.
Эксперт подчеркнул, что подобный проект станет символом экономического партнерства со Старым Светом и серьезно затруднит возможную конфронтацию с риском вооруженного противостояния.
«Все, кто выступает против "Северного потока-2", в том числе в Германии, не понимают одну вещь: если этот трубопровод будет, это очень сильно помешает с Германией воевать и раскатать ее, как бог черепаху, за все, что было с 1991 года», — категоричен Сатановский.
Вместо этого противники газопровода в немецком истеблишменте идут на поводу у американских политиков, для которых альянс экономик России и ФРГ станет катастрофой, добавил специалист.