Экономическому комплексу Донбасса тяжело существовать в условиях замкнутой экономики и фактически натурального хозяйства, когда все жители этой территории производят продукт только для самих себя. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Цинизм украинских политиков относительно Донбасса войдет в учебники истории © Рамиль Замдыханов Александр Бородай ранее сравнил народные республики Донбасса с шалашом, где заблудившийся в лесу человек переживает бурю, но который, как бы его не улучшай, никогда не сможет стать отдельной квартирой.

«Я это сравнение с шалашом воспринимаю болезненно. Донбасс — это нечто более серьезное, убедительное и капитальное, чем сооружение из палок и листьев. Но с другой стороны, рациональное зерно в словах Бородая есть», — указал эксперт.

Замдыханов подчеркнул, что и для каменного угля, и для металлургии, и для машиностроения внутренний рынок Донбасса, слишком узок, всю эту продукцию нужно продавать на внешних рынках, и в этом смысле нынешняя ситуация довольно болезненная.

Из-за торгово-экономической блокады, устроенной Украиной с 2017 года, и непризнанности республик, эта продукция вынуждена попадать на внешние рынки при помощи тех или иных схем, добавил журналист.

Разумеется, все эти условия, в которых существует экономика Донбасса, ухудшают положение, требуется скорейшее разрешение этих проблем, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.