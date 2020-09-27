«Мы же ближайший союзник, мы по сути содержим Белоруссию, мы содержим весь этот политический режим во главе с Лукашенко. И в результате на инаугурацию не пригласили не то что посла России, но даже какого-то захудалого девятого секретаря. Мы только что выдали кредит в $1,5 миллиарда, мы первыми подтвердили легитимность Лукашенко, мы были готовы защищать Белоруссию от внешних интервентов, и нас даже не пригласили на инаугурацию. Я это рассматриваю как пощечину в адрес российского государства», — сказала Безпалько.
Церемония инаугурации президента Белоруссии прошла на днях во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.
По данным МВД Белоруссии, в ходе протестных акций накануне и после инаугурации Лукашенко, в различных городах страны прошли 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек. Были задержаны 364 человека, из них 320 находятся под стражей.
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