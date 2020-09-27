Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько на днях в интервью изданию Украина.ру назвал оскорбительным то, что на инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко не был приглашен ни один российский дипломат

Эксперт объяснил «тайную» инаугурацию Лукашенко неуверенностью в себе © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Церемония инаугурации президента Белоруссии прошла на днях во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.

По данным МВД Белоруссии, в ходе протестных акций накануне и после инаугурации Лукашенко, в различных городах страны прошли 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек. Были задержаны 364 человека, из них 320 находятся под стражей.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.