«Во-первых, ряд стран Европы уже сообщили о своем непризнании легитимности Лукашенко вследствие этой тайной инаугурации. Во-вторых, это послужило триггером, еще одним спусковым крючком для протестов в Белоруссии. <…> Значительная часть граждан Белоруссии воспринимает это как оскорбление, как пренебрежение к ним», — сказал Безпалько.
Он назвал инаугурацию апофеозом волеизъявления граждан государства, их политического выбора, который они реализуют в ходе процедуры выборов.
«Здесь это больше похоже на автокоронацию, когда человек сам себе предоставляет права полновластного хозяина и властителя определенного государства. Поэтому, конечно, для большинства граждан тайная от них инаугурация послужила очередным поводом для того, чтобы оскорбиться. Но в целом, конечно же, очень странно скрывать свою инаугурацию от якобы 80 с лишним процентов избирателей, которые отдали за тебя голос», — добавил эксперт.
Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла на днях во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.
По данным МВД Белоруссии, в ходе протестных акций накануне и после инаугурации Лукашенко, в различных городах страны прошли 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек. Были задержаны 364 человека, из них 320 находятся под стражей.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.