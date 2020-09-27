Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько на днях в интервью изданию Украина.ру рассказал о политических последствиях «тайной» инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко

Эксперт объяснил «тайную» инаугурацию Лукашенко неуверенностью в себе © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Он назвал инаугурацию апофеозом волеизъявления граждан государства, их политического выбора, который они реализуют в ходе процедуры выборов.

«Здесь это больше похоже на автокоронацию, когда человек сам себе предоставляет права полновластного хозяина и властителя определенного государства. Поэтому, конечно, для большинства граждан тайная от них инаугурация послужила очередным поводом для того, чтобы оскорбиться. Но в целом, конечно же, очень странно скрывать свою инаугурацию от якобы 80 с лишним процентов избирателей, которые отдали за тебя голос», — добавил эксперт.

Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла на днях во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.

По данным МВД Белоруссии, в ходе протестных акций накануне и после инаугурации Лукашенко, в различных городах страны прошли 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек. Были задержаны 364 человека, из них 320 находятся под стражей.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.