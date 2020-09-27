Президент Белоруссии Александр Лукашенко попытался сделать приятное Западу, совершив ряд высказываний против России, в надежде на то, что Европа и США признают его пусть «последним диктатором Европы», но легитимным. Ставка не сработала, рассказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Термин «последний диктатор Европы», говорит Корнилов, придуман не сегодня, так Лукашенко называли еще с 90-х годов, и долгое время Белоруссия и ее лидер жили в условиях жестких санкций. И дальше легче не станет.

«Будет тяжелее, чем было до недавнего времени, лично для президента Белоруссии и, конечно же, для экономики белорусской, особенно учитывая призывы всех этих польских Telegram-каналов», — сказал Корнилов.

Промежуточные итоги Беломайдана. Лукашенко присягает и обходит ряды © AFP, Andrei STASEVICH / BELTA

В четверг, 24 сентября, стало известно, что к делу подключились и оппозиционные белорусские хакеры. На чеках в магазинах стали появляться угрозы в сторону правоохранителей в скорой люстрации.

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.