Термин «последний диктатор Европы», говорит Корнилов, придуман не сегодня, так Лукашенко называли еще с 90-х годов, и долгое время Белоруссия и ее лидер жили в условиях жестких санкций. И дальше легче не станет.
«Будет тяжелее, чем было до недавнего времени, лично для президента Белоруссии и, конечно же, для экономики белорусской, особенно учитывая призывы всех этих польских Telegram-каналов», — сказал Корнилов.
В качестве примера таких призывов Корнилов назвал публикации Telegram-канала НЕХТА, который уже неоднократно публиковал инструкции, как действовать против сотрудников милиции, как лишить действующую власть денег, отказавшись от национальной валюты, как правильно выходить на акции протеста и при этом не попадаться.
В четверг, 24 сентября, стало известно, что к делу подключились и оппозиционные белорусские хакеры. На чеках в магазинах стали появляться угрозы в сторону правоохранителей в скорой люстрации.
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.